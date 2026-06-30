DAL 2 LUGLIO IL TORNEO VALSASSINESE DEI COMUNI A PRIMALUNA

PRIMALUNA – Tutto pronto per la sesta edizione del Torneo Valsassinese dei Comuni, organizzato da ASD Primaluna e in programma all’Oratorio di Primaluna dal 2 al 31 luglio.

Sono dieci le squadre partecipanti: Introbio, Pasturo, Premana, Ballabio, Primaluna, Esino Lario, Barzio, Cremeno/Cassina, Cortenova e Taceno. Il girone iniziale comincia giovedì 2 luglio alle 21 con Barzio-Ballabio e alle 22 Primaluna-Esino Lario, per poi concludersi il 21 luglio. Le prime due classificate vanno direttamente in semifinale, mentre un Gironcino, in programma venerdì 24 luglio, deciderà le altre due semifinaliste.

Il 28 luglio si giocano le semifinali. Infine il 31 luglio la serata dedicata alle finali.

RedSpo