DA DOMANI MERCOLEDÌ 1° LUGLIO PENSIONI IN PAGAMENTO A LECCO

LECCO – Da mercoledì 1° luglio prenderà il via il pagamento delle pensioni del mese negli uffici postali della provincia di Lecco. I pensionati potranno riscuotere l’assegno in uno dei 93 sportelli presenti sul territorio oppure, per chi ha scelto l’accredito, prelevare direttamente dagli ATM Postamat senza necessità di rivolgersi agli operatori allo sportello.

Poste Italiane ha comunicato che, a partire dal 1° luglio, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno attivato l’accredito …

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