ISTITUTO COMPRENSIVO UNICO PER LA VALLE, STASERA IL CONFRONTO IN CM

BARZIO – È iniziato ufficialmente il percorso che potrebbe portare alla costituzione di un Istituto Comprensivo unico per la Valsassina: la Comunità Montana ha convocato per stasera, martedì 30 giugno un incontro tra i sindaci dei Comuni interessati, i dirigenti scolastici e i rappresentanti provinciali per avviare il confronto sull’ipotesi di accorpamento dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Premana con l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Cremeno, con decorrenza prevista per l’anno scolastico 2027/2028. L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere alle dinamiche demografiche e organizzative che da tempo condizionano l’offerta formativa nella valle, e si propone di garantire continuità e sostenibilità al sistema scolastico locale.

All’incontro, voluto dal presidente della Comunità Montana, parteciperanno i sindaci dei Comuni afferenti ai due istituti, i dirigenti attualmente in carica e i rappresentanti dell’amministrazione provinciale che sta coordinando il processo. L’obiettivo dichiarato dagli amministratori è duplice: mettere Premana al riparo dall’incertezza legata ai numeri ridotti e dotare l’area di un dirigente scolastico “residente”, in grado di seguire a tempo pieno sia Cremeno sia Premana, non solo nella gestione ordinaria ma anche nella programmazione a medio termine delle scuole della valle. Il tema del dirigente residente è emerso come il nodo più delicato: le ultime indicazioni del Provveditore Adamo Castelnuovo hanno lasciato aperti dubbi sulla disponibilità a garantire una figura stabile, alimentando la preoccupazione dei sindaci.

Il percorso prevede fasi successive di confronto: dopo la riunione tra amministratori è previsto un tavolo con i dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali per approfondire aspetti organizzativi, contrattuali e di personale; a metà luglio è programmato un incontro pubblico con le famiglie, alla presenza del Provveditore, per illustrare le delibere propedeutiche e raccogliere osservazioni. La Provincia, oltre a coordinare i passaggi formali, si è impegnata a mediare con i sindacati e le associazioni di categoria per affrontare le criticità legate alla mobilità del personale e alla sostenibilità economica delle cattedre tra i due plessi.

Tra le questioni pratiche sul tavolo vi sono la gestione delle dotazioni organiche, la logistica dei trasferimenti dei docenti e la necessità di rendere più appetibile l’accettazione di incarichi che prevedano spostamenti tra Cremeno e Premana. In questo senso si è già ipotizzata l’adozione di misure di sostegno locale, come un “Patto di Comunità” volto a contenere i costi degli affitti per il personale e a favorire soluzioni abitative temporanee o incentivi economici per chi accetta incarichi nella valle. Altri aspetti da valutare riguardano il trasporto scolastico, l’eventuale riorganizzazione degli spazi e la programmazione di attività extracurricolari che possano valorizzare l’offerta formativa integrata.

I sostenitori dell’accorpamento sottolineano come un Istituto Comprensivo unico possa favorire una gestione più efficiente delle risorse, una maggiore stabilità per gli alunni e la possibilità di progettare percorsi didattici coordinati su tutto il territorio. I contrari o i più cauti richiamano invece l’attenzione sui rischi di perdita di identità delle singole comunità scolastiche, sulle difficoltà logistiche per le famiglie e sulla necessità di garanzie concrete sul fronte del personale dirigente e docente.

Nei prossimi giorni gli amministratori dovranno trovare un’intesa di massima che permetta di avviare le verifiche tecniche e le consultazioni formali; le analisi demografiche e i rilievi organizzativi predisposti dalla Comunità Montana costituiranno la base per le decisioni successive. L’esito del confronto con i dirigenti e con i sindacati, così come le osservazioni che emergeranno dall’incontro con le famiglie, saranno determinanti per definire tempi e modalità dell’eventuale fusione e per stabilire le misure di accompagnamento necessarie a rendere sostenibile il nuovo assetto scolastico.

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