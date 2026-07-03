7-8 LUGLIO, NUOVA LECCO-BALLABIO CHIUSA: ORARI E DEVIAZIONI A LECCO

LECCO – La “nuova Lecco-Ballabio” resterà completamente chiusa al traffico dalle 9 di martedì 7 luglio alle 14 di mercoledì 8 luglio per un intervento di Anas sugli impianti tecnologici della galleria Passo del Lupo. Il provvedimento riguarda l’intero raccordo della SS 36 Racc “Lecco–Valsassina”, dal km 0+000 al km 9+015, in entrambe le direzioni di marcia. L’ordinanza dell’ANAS è stata emanata per consentire in sicurezza la sostituzione dei quadri di media tensione nella cabina elettrica “Ballabio”, che alimenta gli impianti della galleria. Durante le ore di chiusura potranno transitare soltanto i residenti lungo il tracciato, mentre per tutti gli altri veicoli scatteranno obblighi di uscita e percorsi alternativi.

Per chi sale da Lecco verso la Valsassina il traffico verrà deviato sulla viabilità ordinaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Lecco via Fiandra (km 50+400 della SS 36). Da lì il collegamento con Ballabio e l’altopiano avverrà lungo la SP62 e le strade comunali di Lecco, con possibili rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. In direzione opposta, per chi scende dalla Valsassina verso Lecco, resterà chiuso lo svincolo di ingresso in rotatoria di Ballabio al km 9+015 del raccordo, con obbligo di proseguire sulla SP62 e poi sulla rete urbana cittadina. Rimarranno invece regolarmente aperti gli svincoli di Lecco via Poggi e Lecco Ospedale in direzione Milano, così da garantire il collegamento con la SS 36 principale per chi arriva dalla città.

Su richiesta della Polizia stradale, la gestione del traffico lungo la SP62 nel tratto tra la rotatoria di viale Tonale e la località Laorca–Valpozza (ponte della Gallina) sarà affidata a personale Anas, con presidio nelle fasce 9-20 di martedì 7 luglio e 9-14 di mercoledì 8 luglio. L’invito agli automobilisti è di considerare tempi di percorrenza più lunghi, scegliere percorsi alternativi quando possibile e prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata lungo tutto il percorso.

RedViab