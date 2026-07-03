VOTA IL SONDAGGIO VN. ANCORA GUASTI, TECNOLOGIE IN VALLE INSUFFICIENTI?

VALSASSINA – Negli ultimi giorni la Valle ha dovuto fare i conti con un nuovo, pesante disservizio tecnologico: un guasto alla rete telefonica fissa TIM/Fibercop ha messo in difficoltà numerose attività commerciali, impossibilitate a utilizzare il POS e a gestire regolarmente i pagamenti. Il problema, partito da Barzio e poi esteso ad altri comuni, ha coinvolto anche linee Vodafone e Fastweb che si appoggiano alla stessa infrastruttura.

A Moggio, oltre al guasto della rete fissa (riparato nel pomeriggio di mercoledì), persiste un blackout della rete mobile TIM, con disagi per residenti e lavoratori. Le tempistiche di ripristino non sono ancora certe e i tecnici sono al lavoro su un intervento definito complesso.

In un periodo cruciale per il turismo e l’economia locale, la domanda sorge spontanea: le tecnologie in Valsassina sono davvero all’altezza?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è diretta: ancora guasti, le tecnologie in valle restano insufficienti? Tra le proposte da votare:

Sì, siamo da “quarto mondo” .

Sì, soprattutto quando arrivano i villeggianti .

Ma no, sono guasti rari .

Male ma non diversamente da altrove.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito .

L’argomento non mi interessa .

È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 9 luglio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ANCORA GUASTI, LE TECNOLOGIE IN VALLE RESTANO INSUFFICIENTI? Sì, siamo da "quarto mondo"

Sì, soprattutto quando arrivano i villeggianti

Ma no, sono guasti rari

Male ma non diversamente da altrove

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

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Perché partecipare

La qualità delle infrastrutture tecnologiche è ormai un elemento essenziale per lavoro, turismo e vita quotidiana. Capire come la comunità percepisce questi disservizi aiuta a leggere meglio le esigenze del territorio e le priorità future.

RedVN

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