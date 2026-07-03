TROFEO FAMIGLIA BENEDETTI: ISCRIZIONI CSI ENTRO OGGI, DOMENICA LE GARE

CORTENOVA – Domenica 5 luglio a Cortenova si corre e si pedala verso l’Alpe Zuc con il Trofeo “Famiglia Benedetti (Santafede) a. m.”, gara podistica e di mountain bike che inaugura il Campionato provinciale CSI di corsa in montagna per le categorie Juniores, Seniores, Amatori e Veterani.

Il ritrovo è alle 7:30 al ponte Prato S. Pietro a Cortenova, con partenza alle 9 per le Mtb e quindici minuti dopo quella per i runner. Dalla località Strachinera i giovani nati dal 2012 prenderanno il via alle 9:15; per i bambini è previsto un mini circuito vicino alle baite del Zuc alle 11. All’Alpe Zuc la messa sarà celebrata alle 11:15, seguita dalle premiazioni e dal pranzo a base di polenta taragna con salsicce e altre specialità.

Quota di partecipazione: 10 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi (pacco gara incluso), gratis per i più piccoli. Per la prova CSI è obbligatoria la preiscrizione online entro oggi sul sito CSI, venerdì 3. Info e contatti: Marco 347/1521.921.05, Emanuela 333/320.99.57.