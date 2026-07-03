TORNEO DI CALCIO DEI COMUNI: BALLABIO A VALANGA SU BARZIO, ESINO LARIO OK

PRIMALUNA – Esordio” scoppiettante” per la sesta edizione del Torneo di calcio valsassinese dei Comuni all’oratorio di Primaluna, con la prima serata già ricca di gol (ben quindici le marcature complessive nei due incontri andati in scena) e subito indicazioni pesanti in chiave classifica.

–

Nel match inaugurale Ballabio ha travolto Barzio con un netto 9-0, risultato che fotografa la superiorità dei verdi dall’inizio alla fine della gara.

–

La formazione ballabiese parte così fortissimo nel girone, lanciando un messaggio chiaro alle altre contendenti per il titolo estivo della Valle.

A seguire è toccato a Esino Lario e Primaluna, con i neroverdi che hanno avuto la meglio sui padroni di casa imponendosi 4-2. Primaluna ha provato a restare in scia, ma gli esinesi sono stati più cinici sottoporta, capitalizzando le occasioni create e portandosi subito ai piani alti del raggruppamento.

–

Il torneo, organizzato dall’ASD Primaluna, mette di fronte anche quest’anno le rappresentative dei paesi valsassinesi in una dozzina di belle serate all’insegna del calcio, accompagnato da tifo e socialità, con un calendario che animerà tutto il mese fino alle finali – programmate per venerdì 31 luglio.

–

Questa sera sempre all’oratorio di Primaluna sono in programma tre sfide: alle 20.30 Cremeno–Premana, alle 21.30 Taceno-Pasturo e infine alle 22:30 circa Introbio–Cortenova.

–

RedSpo