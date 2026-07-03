UFFICIO D’AMBITO, INVERNIZZI NOMINATO COMPONENTE DEL CDA

LECCO – La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha firmato il decreto di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Lecco”, ente strumentale della Provincia di Lecco per l’esercizio delle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del Servizio idrico integrato.

Sono stati nominati presidente Marco Domenico Bonaiti, consigliere del Comune di Calolziocorte, e vicepresidente Piergiovanni Montanelli, sindaco del Comune di Galbiate, che la conferenza dei comuni di Ato ha delegato a rappresentare i comuni dai 3mila ai 15mila abitanti.

I componenti del cda saranno Pier Luigi Invernizzi (in copertina), sindaco del Comune di Cremeno …

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