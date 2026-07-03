METEO: SOLE E TEMPO STABILE PER TUTTO IL WEEKEND

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa occidentale garantisce condizioni di tempo stabile per i restanti giorni della settimana corrente e per i primi giorni di quella entrante. Possibilità di interruzione di questo periodo di stabilità attorno a mercoledì 8 per la discesa verso i Balcani di un sistema depressionario atlantico, con coinvolgimento dell’arco alpino e dell’Italia Settentrionale nel caso in cui tale tendenza venisse confermata. Lenta e progressiva ripresa delle temperature, che fino a domenica saranno nella tipicità del periodo o lievemente al di sopra, e, con l’inizio della nuova settimana, si porteranno nuovamente significativamente al di sopra di essa.

Venerdì 3 luglio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 23 e i 33 °C. Venti: 12 km/h da Sud-Est. Raffiche: 26 km/h.

Sabato 4 luglio

Cielo in prevalenza soleggiato. Temperature tra i 24 e i 30 °C. Venti: 11 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 22 km/h.

Domenica 5 luglio

Cielo soleggiato. Temperature tra i 20 e i 31 °C. Venti: 9 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 22 km/h.

Lunedì 6 luglio

Cielo soleggiato. Temperature tra i 23 e i 33 °C. Venti: 9 km/h da Nord-Ovest. Raffiche: 23 km/h.