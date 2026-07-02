MANIFATTURA, TOUR DI FORZA ITALIA IN VALLE: “PRESENZA STRATEGICA E SOCIALE”

LECCO – Il tessuto manifatturiero lecchese resta uno dei pilastri dell’economia provinciale, ma per sostenerlo servono interventi concreti, semplificazione amministrativa e una rete istituzionale capace di rispondere rapidamente alle esigenze del territorio.

È questo il messaggio lanciato dal segretario provinciale di Forza Italia Lecco, Roberto Gagliardi, che ha annunciato un “tour” sul territorio, a breve nelle valli, a partire dalla Valsassina, dove il politico lecchese intende incontrare le piccole aziende e gli artigiani che operano lontano dai …

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