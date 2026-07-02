PESCA, LEGA: “LA REGIONE HA ACCOLTO LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI”

MILANO – “La Lega in Commissione Agricoltura ha scelto di ascoltare e portare avanti le proposte arrivate dal mondo della pesca lombarda. Una risposta concreta alle richieste avanzate dalle associazioni rappresentative di un comparto che coinvolge circa 80 mila pescatori in Lombardia”. Parole dei consiglieri regionali della Lega in Commissione Agricoltura, commentando le modifiche approvate oggi in materia di pesca.

“Tra le novità principali c’è l’introduzione del libretto segna catture digitale, che per i primi due anni sarà facoltativo e affiancherà l’attuale libretto cartaceo. Uno strumento moderno, utile per semplificare, migliorare il monitoraggio del pescato e contrastare fenomeni come il commercio nero e il bracconaggio ittico – dicono ancora i consiglieri – Abbiamo inoltre previsto per il 2027 un contributo simbolico di scopo pari a 5 euro, che sarà interamente destinato al miglioramento delle politiche regionali per la tutela e la promozione della pesca sportiva. Le priorità di intervento saranno individuate attraverso il Tavolo Blu, composto dall’assessore regionale competente e dai rappresentanti delle associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale”.