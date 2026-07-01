GUASTO A CENTRALI TIM/FIBERCOP, NEGOZI SENZA LINEA FISSA E POS FUORI USO

VALSASSINA – Da alcuni giorni numerose attività commerciali della valle stanno affrontando pesanti disagi a causa di un guasto alla rete telefonica fissa di proprietà TIM/Fibercop. Il problema, segnalato inizialmente a Barzio e poi riscontrato anche in altri comuni, riguarda le linee di diversi operatori che si appoggiano alla stessa infrastruttura, tra cui TIM, Vodafone e Fastweb. La conseguenza più immediata è l’impossibilità, per molti negozianti, di utilizzare il POS per i pagamenti elettronici, con ripercussioni dirette sulla gestione quotidiana delle vendite.

Il guasto, secondo le informazioni raccolte, interessa le centrali che servono la zona e non riguarda invece le connessioni fornite tramite fibra ottica o rete EOLO, che risultano funzionanti.

A Moggio si registra inoltre un ulteriore problema: la rete mobile TIM risulta non operativa da alcuni giorni, mentre gli altri operatori continuano a funzionare. Anche questo disservizio sta creando disagi ai residenti e alle attività che utilizzano la rete cellulare per lavoro o per necessità quotidiane.

Al momento non sono state comunicate tempistiche certe per il ripristino della linea. Le prime indicazioni parlano di un intervento complesso, che potrebbe richiedere più giorni prima di riportare la situazione alla normalità.

La situazione resta in evoluzione e i tecnici sono al lavoro per individuare l’origine del problema e ripristinare la piena operatività della rete. In attesa di sviluppi, molte attività della Valsassina operano con limitazioni significative, in un periodo dell’anno particolarmente importante per il flusso turistico e per l’economia locale.

RedCro