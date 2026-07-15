PARTE DA BARZIO IL RICCO TOUR ESTIVO 2026 DEL CORO VALSASSINA

VALSASSINA – Il Coro Valsassina, diretto da Maria Grazia Riva, torna protagonista dell’estate musicale in valle con il tradizionale appuntamento del Tour Estate 2026, una serie di concerti che accompagneranno i mesi di luglio e agosto coinvolgendo diversi paesi della Valsassina. La formazione corale, da sempre impegnata nella valorizzazione del canto popolare, alpino e religioso, proporrà un programma ricco di appuntamenti pensati per avvicinare il pubblico alla musica corale e alle tradizioni del territorio.

L’apertura del tour è prevista per venerdì 17 luglio, alle 21, nella Chiesa di Sant’Alessandro a Barzio, con un concerto speciale insieme al Coro Nives dedicato al 100° anniversario degli Alpini di Barzio.

Il calendario proseguirà sabato 18 luglio, alle 21, nella Chiesa Santa Maria Nascente di Maggio di Cremeno, mentre domenica 19 luglio, alle 12.30, il Coro sarà presente alla Taragnata in Piazza Europa a Cremeno, appuntamento che unirà musica e convivialità.

Gli eventi continueranno sabato 25 luglio alle 21 nella Chiesa di San Francesco d’Assisi a Moggio e successivamente sabato 1 agosto, sempre alle 21, con il ritorno nella Chiesa di Sant’Alessandro a Barzio.

Il mese di agosto vedrà un nuovo appuntamento martedì 4 agosto, alle 21, nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Cassina Valsassina, prima del grande concerto conclusivo in programma giovedì 6 agosto, alle 21, nella Chiesa di San Giorgio Martire a Cremeno.

L’intera rassegna sarà a ingresso libero e rappresenterà un’occasione per ascoltare il Coro Valsassina in alcuni dei luoghi più significativi della valle, in un percorso musicale capace di intrecciare storia, cultura e identità locale.

Con il sostegno dei Comuni di Cremeno, Barzio, Cassina Valsassina e Moggio, la collaborazione della Comunità Pastorale Maria Regina dei Monti e il contributo degli sponsor che sostengono l’iniziativa, il Tour Estate 2026 è punto di riferimento per la musica corale e per la promozione delle tradizioni della Valsassina.

RedVN