TORNEO DEI COMUNI 2026: LA SAGRA DEL GOL PREMIA BALLABIO E PREMANA

PRIMALUNA – Sesta giornata di gare del Torneo di calcio dei Comuni valsassinesi ieri sera all’oratorio di Primaluna. Ben 25 le reti realizzare in soli due match
La prima partita ha visto Ballabio vincere per 5-3 contro Esino Lario.
Fuochi d’artificio invece nel secondo incontro con Premana che ha battuto Pasturo con il risultato di 11-6.
Il torneo, organizzato dall’ASD Primaluna, mette di fronte anche quest’anno le rappresentative dei paesi valsassinesi in una dozzina di belle serate all’insegna del calcio, accompagnato da tifo e socialità, con un calendario che animerà tutto il mese fino alle finali, programmate per venerdì 31 luglio.
Le prossime partite, sempre all’oratorio di Primaluna, sono in programma per martedì 14 luglio: alle 21 Esino Lario-Ballabio, alle 22 Cortenova-Pasturo.
RedSpo