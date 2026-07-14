FESTA PER I 105 ANNI DI STORIA DEL GRUPPO ALPINI DI INTROBIO

INTROBIO – Il Gruppo Alpini di Introbio ha celebrato un anniversario di grande prestigio, raggiungendo il traguardo dei 105 anni dalla fondazione. Un momento particolarmente significativo per il paese e per l’intera famiglia alpina, che ha voluto rendere omaggio a una realtà protagonista da oltre un secolo della vita associativa e del volontariato locale.

Fondato nel 1921, il Gruppo di Introbio è tra quelli nati agli albori dell’Associazione Nazionale Alpini e, nel corso della sua lunga storia, ha saputo custodire e tramandare i valori che da sempre contraddistinguono le Penne Nere: solidarietà, spirito di servizio, amicizia e attenzione verso la comunità.

Le celebrazioni hanno richiamato alpini, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini, che hanno preso parte ai momenti commemorativi organizzati in paese per ricordare un percorso lungo oltre un secolo e il contributo offerto da intere generazioni di volontari.

A rendere ancora più speciale il fine settimana è stata anche l’edizione annuale del Campo Scuola Intersezionale, ospitato ancora una volta a Introbio. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la trasmissione dei valori alpini alle nuove generazioni, attraverso attività formative, momenti di condivisione e iniziative dedicate al rispetto dell’ambiente e al senso civico.

Un doppio appuntamento mette Introbio come punto di riferimento per il mondo alpino e il forte legame tra il Gruppo e il territorio. In occasione del prestigioso anniversario sono giunte anche le congratulazioni della Sezione ANA di Lecco, che ha voluto rendere omaggio al Gruppo Alpini di Introbio per i suoi 105 anni di storia e per il costante impegno al servizio della comunità e nella diffusione dei valori alpini.

RedInt