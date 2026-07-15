RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “NEL VENTO IO ATTENDO, NEL VENTO LEI ASCOLTA”

VALSASSINA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto una serie di immagini realizzate sul versante bergamasco del Passo San Marco (in copertina e a fondo pagina).

“Nel vento io attendo, nel vento lei ascolta”

A 1900 metri sopra Morbegno (passo San Marco) sul versante bergamasco, mi sono appostato controvento, strisciando piano tra l’erba alta per non farmi notare. Mi sono fermato lì, a terra, immobile, lasciando che il vento portasse via ogni traccia del mio odore.

Dopo qualche minuto la montagna ha ripreso il suo ritmo: una testa che sbuca, poi un’altra, le marmotte che controllano l’aria e si muovono con quella calma diffidente che hanno quando non percepiscono pericoli. Restavano basse, vicine alle tane, pronte a rientrare al minimo segnale.

La luce era morbida, perfetta per cogliere i dettagli del pelo e delle espressioni. Nessuna scena costruita: solo attesa, silenzio e il momento giusto che arriva quando decidi di diventare parte del paesaggio.

Sdraiato attendo.

Strisciando attendo.

L’erba mi sfiora le braccia,

la terra mi tiene fermo,

il vento mi passa sulla faccia

come per ricordarmi che qui comando poco,

ma attendo.

Respiro piano,

mi confondo nel silenzio,

mi lascio sparire nel paesaggio.

Una testa che sbuca,

un movimento appena,

un’ombra che scivola tra i sassi.

Io resto lì,

controvento,

senza fretta,

senza rumore.

Nel vento io attendo,

nel vento lei ascolta.

Foto scattate al Passo San Marco (BG) domenica 12 luglio 2026

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