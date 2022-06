CALDO E CONDIZIONATORI: BLACKOUT BREVI E MACCHIA DI LEOPARDO

Data pubblicazione 18 Giugno 2022

VALSASSINA – Cali di corrente e blackout in queste ore nelle case dei valsassinesi. Diverse le segnalazioni questa mattina, soprattutto dall’Altopiano con episodi a Barzio, Cassina, Maggio e Cremeno, oltre a Ballabio dove il problema è purtroppo all’ordine del giorno. L’elettricità è mancata in alcune vie e per pochi minuti.

All’origine dei disagi probabilmente l’assorbimento elevato di energia dovuto all’accensione di condizionatori e ventilatori per alleviare le case dalla calura di questi giorni. A dura prova sono messe anche le centrali Enel.