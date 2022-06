LAVORI AI PIANI DI BOBBIO, QUANTE CRITICHE PESANTI. FOSSATI (ITB): “AREA DEDICATA ALLO SCI DAL 1920”

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Da tempo riceviamo segnalazioni “sconcertate” relative ai lavori in corso per il potenziamento dell’impianto di innevamento artificiale ai Piani di Bobbio.

Accanto a quelli dei lettori, di questi giorni l’intervento di Luca Rota, scrittore, fotografo e blogger lecchese che ha intitolato un commento sulla propria pagina web “È ancora montagna, questa?“.

Eccone un estratto: