INFORTUNIO MORTALE A MEZZACCA, 54ENNE MUORE USANDO LA MOTOSEGA

Data pubblicazione 25 Giugno 2022

CASSINA VALSASSINA – L’incidente “domestico” intorno alle due e mezza del pomeriggio di oggi, sabato.

Per il momento si apprende da AREU che un uomo di 54 anni che si era seriamente ferito (iniziale ‘codice rosso’ per condizioni giudicate molto critiche) è successivamente deceduto. Secondo informazioni raccolte sul posto la vittima – non residente – stava lavorando in un giardino della frazione di Mezzacca utilizzando una motosega.

Purtroppo inutili i soccorsi portati da parte dei volontari della Croce Rossa Valsassina. L’ambulanza partita da Balisio ha raggiunto Mezzacca, mobilitato anche l’elisoccorso del 118 di Bergamo che ha sorvolato la zona dell’Altopiano Valsassinese.

Aggiornamenti sul fatto non appena disponibili – in questa stessa pagina.

RedCro