TORNEO DEI COMUNI: EMOZIONI, 3 PARTITE E 15 GOL NELLA SERATA A PRIMALUNA

Data pubblicazione 8 Luglio 2022

PRIMALUNA – Tre partite davanti a un folto pubblico e grandi emozioni giovedì sera a Primaluna per una giornata del torneo di calcio valsassinese dei Comuni che ha registrato la seconda vittoria in due match per Ballabio, lo stop dei padroni di casa (che rischiano l’esclusione dalla fase a eliminazione diretta) e l’affermazione di Esino Lario in un turno da 15 reti complessive.

Si comincia con Taceno/Parlasco-Ballabio 1-3. Domina il team ballabiese che però spreca molto e chiude i conti sono verso la fine dopo aver condotto a lungo per 2-1.

A seguire una sfida intensissima tra Primaluna e Premana: finisce 2-3 con gli ospiti sempre avanti ma ripresi due volte. Il terzo gol risulta decisivo e proietta Premana verso lo scontro finale del girone con Ballabio mentre Primaluna deve sperare di essere recuperata tra le migliori terze classificate.

Serata conclusa dalla vittoria del team di Esino Lario che batte per 4-2 la selezione di Crandola/Margno nonostante i due rigori messi a segno da quest’ultima rappresentativa.

Stasera, venerdì, altri tre incontri: in campo dalle 20:35 Barzio-Cortenova, Casargo-Introbio e Cassina/Cremeno-Pasturo. Domani le cronache dei match, ancora su Valsassinanews.

S. T.