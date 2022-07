CAI BARZIO: DOMANI FESTA DI BOBBIO, IL 16 LUGLIO LA GITA IN VAL MASINO

Data pubblicazione 9 Luglio 2022

BARZIO – Con l’estate si moltiplicano le occasioni per godere della natura, opportunità che offre anche il Cai Barzio con gli appuntamenti per il mese di luglio. Immancabile è la Festa di Bobbio, da mettere in agenda domenica 10: ritrovo previsto alle 9 alla baita del Cai ai Piani di Bobbio per poi dedicarsi all’escursione sulla Ferrata Minonzio.

Il terzo weekend di luglio invece è in calendario la gita sul granito della Val Masino. Sabato 16 pernottamento al rifugio Omio e domenica escursione verso il rifugio Gianetti attraverso il passo del Barbacan, discesa lungo la Val Porcellizzo verso Bagni di Masino.