CULMINE: NELLA NOTTE BRUTTA CADUTA IN BICI PER IL SINDACO DI BARZIO

Data pubblicazione 13 Luglio 2022

CASSINA VALSASSINA – Intervento notturno per l’elicottero di Areu e due ambulanze della Croce Rossa sulla strada della Culmine di San Pietro. A richiedere l’ausilio dei soccorsi, poco dopo le 23 di martedì sera, un ciclista di 55 anni caduto lungo la Provinciale.

Il paziente è il primo cittadino di Barzio, Giovanni Arrigoni Battaia, trasportato in codice giallo – dunque non in gravi condizioni – all’ospedale di Como.

Superata l’emergenza nella notte, questa mattina dal nosocomio lariano giungono notizie rassicuranti: il sindaco ha riportato traumi ma i parametri sono stabili e la prognosi non è riservata.

RedCro