VALVARRONE, A MONTE LO SPETTACOLO. SABATO RACCONTI IN CANTINA

Data pubblicazione 28 Luglio 2022

VALVARRONE – Spettacolo itinerante sabato 30 luglio a Valvarrone. Le antiche cantine di pietra, aperte straordinariamente, ospitano storie legate al loro principale abitatore: il vino.

L’iniziativa è inserita nel cartellone di “A monte lo spettacolo!“, rassegna tra lago, mezza montagna e collina che da luglio a settembre offrirà spettacoli teatrali, anche itineranti, concerti in quota o nella natura, passeggiate teatrali in luoghi inusuali come i cimiteri, cacce al tesoro poetiche, performance notturne al chiaro di luna, visite guidate teatrali tra antichi borghi e villaggi fantasma per riconnettersi all’ambiente, suggerire stili di vita sostenibili e ritrovare il senso dell’esplorazione, naturale e culturale.

Appuntamento alle 18 al Municipio di Introzzo da dove prenderà il via il percorso. Prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@teatroinvito.it o su whatsapp a 339 860 1838.