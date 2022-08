ISTAT: SIAMO IN 20.482. TREND POSITIVO DA GENNAIO A GIUGNO

Data pubblicazione 4 Agosto 2022

VALSASSINA – Trend positivo per la popolazione valsassinese nei primi sei mesi del 2022. Secondo i dati Istat pubblicati in questi giorni, gli abitanti residenti in Valle al 30 giugno sono 20.482 mentre il 1 gennaio i residenti erano 20.472.

Ballabio nel primo semestre del 2022 ha perso 16 residenti, 8 Barzio, 10 Casargo, 4 Cortenova, 13 Introbio, 10 la Valvarrone e uno a testa Pagnona e Parlasco.

Hanno incrementato il numero di abitanti Cassina (+11), Crandola (+2), Cremeno (+11), Margno (+6), Pasturo e Primaluna (+16) e Taceno (+11).

Non hanno subito cambiamenti nel numero di abitanti i comuni di Moggio, Morterone e Premana.