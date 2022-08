Data pubblicazione 21 Agosto 2022

GRIGNA MERIDIONALE – Intorno alle 22 di sabato sera i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con una squadra ‘SAF’ composta da quattro persone per soccorrere due escursionisti, trovatisi in difficoltà in Grignetta sul sentiero ‘Cecilia’.

Dopo averli individuati (erano illesi) i soccorritori li hanno quindi accompagnati al vicino rifugio Rosalba.

La squadra è rientrata in sede verso le tre del mattino.

RedCro