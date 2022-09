VESPE STORICHE, EMANUELA SELVA VINCE ANCORA. BENE ANCHE ACQUISTAPACE

CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) – La dodicesima prova del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche è andata in scena a Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti, con degli ottimi risultati per i piloti valsassinesi.

Emanuela Selva (in copertina) è risultata prima assoluta e leader anche nella categoria Vespe storiche, conquistando pure il primo posto di squadra assieme a Maurizio Acquistapace.