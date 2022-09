SKIROLL, PRIMA ESPERIENZA IN AZZURRO PER CAMILLA CRIPPA

Data pubblicazione 7 Settembre 2022

INTROBIO – Debutta in nazionale Camilla Crippa. Selezionata dal direttore agonistico Michel Rainer, la introbiese rappresenterà l’Italia nella categoria Junior (2003-2006) nell’ultimo weekend di Coppa del Mondo in programma nel Lazio.

Si inizia venerdì con la cronometro 5,5 km in pattinato, sabato i 7,5 km della scalata al Terminillo con una masstart in tecnica classica, conclusione domenica a Rieti con la sprint in pattinato.

Classe 2005, Crippa indossa i colori della sezione Sport Invernali della lissonese Polisportiva Team Brianza. “Siamo molto contenti per questa chiamata, soprattutto per Camilla – raccontano dal team brianzolo -. Per lei sarà una nuova esperienza, sicuramente gli servirà per la sua crescita sportiva e personale, ma sarà anche da stimolo per tutto il nostro gruppo e i nostri giovani”.

Nel gruppo tecnico della Nazionale Italiana ci sarà anche la barziese Anna Rosa, incarico che ricopre da molti anni.

RedSpo