BARZIO: LA BOBBIA È MARRONE. ACQUA E SABBIA, NON SUCCEDEVA “DA MAI”

Data pubblicazione 8 Settembre 2022

BARZIO – Acque marroni lungo il torrente Bobbia, il più importante corso d’acqua di Barzio. La vicenda sta facendo clamore a Barzio perché nessuno in paese ha memoria di episodi precedenti: interrogati alcuni anziani hanno affermato che “in 75 anni non ho mai visto la cascata di Praterino di questo colore“.

Le acque del torrente Bobbia si convogliano in aree carsiche agli omonimi Piani e sbucano in superficie tramite numerose risorgive che alimentano il corso del torrente. Lo scorcio più suggestivo della Bobbia sono gli sbalzi in località Praterino, la cosiddetta cascata a monte del bacino di raccolta idrico (cerchiato in rosso nella foto), punto in cui sono state scattate le immagini che proponiamo in pagina.

Il primo pensiero è andato al maltempo della scorsa notte, che non ha risparmiato Barzio. Tuttavia anche in passato, con temporali ben più violenti la Bobbia non aveva mai acquisito il colore della sabbia. La società dell’acqua è stata informata e si attendono spiegazioni su cosa possa aver causato l’episodio.

In paese c’è preoccupazione e curiosità, l’auspicio è che la cascata di sabbia possa presto tornare alla originaria trasparenza.

C.C.