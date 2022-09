TRIAL, A PONTE DI LEGNO TEOMAT CERCA IL PODIO MONDIALE: TUTTI CON LUI!

Data pubblicazione 16 Settembre 2022

PONTE DI LEGNO (BS) – Dopo l’ennesimo titolo italiano nel massimo campionato nazionale di Trial (il suo tredicesimo), Matteo Grattarola sarà protagonista nel fine settimana a Ponte di Legno dell’ultima tappa del Mondiale, con il valsassinese ancora in lotta per la conquista di un gradino sul podio iridato.

Sotto, il programma del Trial GP in Italia:

“Matteo è carico a mille – confidano dal suo entourage – e corre praticamente in casa: saranno tantissimi i tifosi che si sposteranno nel week end per supportarlo. La coppia Grattarola-Colombo e la Beta vogliono recuperare qualche posizione in classifica generale, e hanno sicuramente le carte in regola per farlo”.

Valsassinanews seguirà con inviati e servizi speciali questa prova finale nel bresciano. Con le dita incrociate…

