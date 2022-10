COLICO. QUATTRO PERCORSI PER LA PRIMA ‘BICICLETTATA IN COMPAGNIA’

Data pubblicazione 19 Ottobre 2022

COLICO – Il 22 ottobre a Colico la prima edizione della Biciclettata in compagnia, un evento dedicato a e-bike e biciclette alla scoperta del territorio. Una manifestazione che si pone l’obiettivo di far scoprire le bellezze del colichese in veste autunnale, vari percorsi dedicati a tutti, sia alle famiglie con bambini che ai disabili. L’evento vuole porre tutta la sua attenzione sul turismo slow e sulla sostenibilità ambientale. Nato dalla volontà di Pro Loco Colico, Amministrazione Comunale e Comunità Montana…