RIACCESA AI PIANI DI BOBBIO LA WEBCAM PANORAMICA SU PISTE E GRIGNE

Data pubblicazione 28 Ottobre 2022

BARZIO – Riattivata ai Piani di Bobbio la Panormax dell’Orscellera. Terminati i lavori che hanno portato alla installazione della seggiovia Nuova Ongania, all’allargamento del bacino idrico e all’ampliamento dell’impianto per l’innevamento artificiale, proprio in vista dell’ultimo weekend autunnale di apertura della cabinovia Barzio-Bobbio la seguitissima webcam a 360 gradi è tornata a sorvegliare i Piani e a mostrare in diretta il fascino delle Grigne e del Resegone.

La Panoramax – accessibile da questo link – oltre a uno sguardo in diretta sul comprensorio, archivia le immagini che produce e offre diversi timelaps, rivelandosi così utile non solo ad escursionisti e sciatori che vogliono dare uno sguardo alla condizione di sentieri e piste ma anche a semplici curiosi che desiderosi di cogliere un particolare momento della giornata.