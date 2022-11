PREMANA, 150MILA € PER L’ALPE ARIALE. PERLEDO SISTEMA 11 LAVATOI

Data pubblicazione 3 Novembre 2022

PERLEDO – Riqualificare i lavatoi di Perledo ed inserirli in un itinerario turistico sarà presto realtà. Il progetto del Comune di Perledo è stato infatti promosso da Regione Lombardia che lo cofinanzierà con 91.440 euro sui 114.300 euro necessari all’investimento grazie al bando “Attrattività locale lombarda” i cui esiti sono stati pubblicati oggi al Burl.

Dallo stesso bando riceverà 150mila euro il Comune di Premana come contributo ai 225mila euro necessari per intervenire al Rifugio Alpe Ariale. Ammesso in graduatoria ma non finanziato…