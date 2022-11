Data pubblicazione 5 Novembre 2022

BALLABIO – Intervento della squadra Speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco poco dopo le 12 di questo sabato 5 novembre. Un cane è precipitato in un canalone sul monte Due Mani, rimanendo in vita ma senza possibilità di risalire in autonomia. I pompieri sono stati elitrasportati sul posto dal Drago 153, lo stesso elicottero ha vericellato i tecnici i quali son riusciti a raggiungere l’animale. Lievemente ferito, è stato riportato sul sentiero. L’intervento è durato un paio d’ore.