FESTA AL SOCCORSO CENTRO VALSASSINA: A NATALE UN NUOVO PULLMINO

Data pubblicazione 19 Dicembre 2022

INTROBIO – Busecca, pasta al ragù, formaggi vari, nervetti, panettone e pandoro. Una vera cena sociale natalizia con tanto di lotteria finale al Soccorso Centro Valsassina.

Seduti tra le tavolate dei volontari anche le autorità: il dottor Mario Cerino, responsabile provinciale del 118, il sindaco d’Introbio con signora. E poi, presenti perché invitati, i responsabili di altre associazioni come il Soccorso Alpini di Mandello con il presidente Giancarlo Alippi, il responsabile uscente Sergio Bellani della Croce Rossa di Balisio. Una fotografia della politica “di apertura” di questa presidenza, retta da Ambrogio Canepari.

In sala centinaia di persone con le loro famiglie, su un tavolo allineati decine di premi offerti dalle attività economiche di tanti paesi coperti dai servizi del SCV da Pasturo, passando per Barzio, fino a Cortenova e Taceno – che hanno voluto contribuire alla raccolta di fondi per l’acquisto di un pullmino che servirà agli spostamenti dei ragazzi portatori di handicap, primi tra tutti quelli che frequentano la cooperativa “le Grigne”.

RedSan