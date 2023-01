IN TRE SI PERDONO SULLO ZUCCO PESCIOLA, RECUPERATI DAL SOCCORSO ALPINO

Data pubblicazione 6 Gennaio 2023

BARZIO – Si è concluso in serata l’intervento per il recupero di tre ragazzi sullo Zucco Pesciola, ai Piani di Bobbio. Erano saliti in quota in giornata, poi si sono resi conto di non essere più in grado di proseguire e quindi hanno chiesto aiuto. Hanno poco più di vent’anni e sono residenti nel Milanese.

L’intervento del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, è stato richiesto dai Vigili del fuoco intorno alle 16.

L’elisoccorso non poteva salire a causa della nebbia fitta sul fondovalle e allora per il recupero sono partite le squadre territoriali del Cnsas, con sei tecnici. I soccorritori hanno raggiunto i ragazzi, che non avevano l’attrezzatura adeguata, poi li hanno messi in sicurezza, imbragati e legati perché non erano in grado di scendere in modo autonomo: il percorso infatti è lungo e si sviluppa su un terreno difficile, con ghiaccio e neve e richiede particolari competenze.

Il Soccorso Alpino ringrazia l’ITB – Imprese turistiche barziesi per avere messo a disposizione il gatto delle nevi e anche la funivia: i tre giovani sono quindi stati portati al rifugio Lecco e poi accompagnati fino a valle. Un ringraziamento va anche ai gestori di quest’ultima struttura per la collaborazione.