Data pubblicazione 9 Febbraio 2023

LECCO – Il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio si è impegnato per prevenire e contrastare l’incidentalità stradale sul territorio provinciale.

Per questo motivo ha avviato l’istruttoria per l’installazione di nuovi autovelox e per la revisione di quelli previsti nel 2011, “dopo un aggiornato esame dei tratti di strada in cui sia tecnicamente possibile e opportuna la loro collocazione”…