WATER ALLIANCE E LRH: PUBBLICATO IL MANIFESTO DELL’ACQUA SOSTENIBILE

Data pubblicazione 22 Marzo 2023

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra oggi 22 marzo, Lario Reti Holding e Water Alliance presentano il ‘Manifesto dell’Acqua Sostenibile’ che raccoglie la visione di sviluppo futuro e sostenibile del servizio idrico lombardo da parte di 13 aziende.

Nato dal dialogo e dal confronto diretto con i territori su cui le aziende operano, il documento si rivolge a tutti gli stakeholders, fornisce una visione integrata sugli impegni e le linee d’azione concrete messe in campo dai gestori per generare un impatto su quattro macroaree tematiche: ambiente, qualità e cultura, efficienza e innovazione, mercato e governance. “Impegnarsi insieme testimonia concretamente il desiderio di unire le forze per raggiungere traguardi ambiziosi. Nel Manifesto della Sostenibilità, Water Alliance fissa gli impegni che assume per realizzare la propria visione sostenibile del futuro”, dichiara Enrico Pezzoli, portavoce di Water Alliance.