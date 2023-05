SUCCESSO DELL’OPEN DAY PER GIOCARE A CALCIO NEL BALLABIO

Data pubblicazione 30 Maggio 2023

BALLABIO – Una quarantina di bambini dei Primi Calci nati 2016-2017-2018 agli Open Day gratuiti organizzati dal GSO Ballabio in vista della costituzione delle squadre per la stagione sportiva 2023/2024. Un numero di giovanissimi che è andato oltre le aspettative e che conferma la crescita del settore giovanile della società dell’oratorio di Ballabio presieduta da Fabio Invernizzi che aderisce alla Bluceleste Academy unica società della Valsassina. Un pomeriggio di festa quello organizzato per questi tanti piccoli atleti che ha messo a dura prova gli allenatori della società che comunque non si sono fatto cogliere impreparati.