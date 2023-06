Data pubblicazione 8 Giugno 2023

VARENNA – Domenica, 11 giugno, tornano a circolare i treni tra Lierna e Bellano. Almeno così recitano gli avvisi ai viaggiatori nelle stazioni della linea Lecco-Colico, interrotta dalla frana di Fiumelatte che il 19 maggio si è riversata sui binari ma pure la Provinciale 72, con non pochi disagi per pendolari e turisti. Tuttavia, oltre ai messaggi nelle sale d’attesa, non vi è altra conferma ufficiale da Trenord o Rfi.