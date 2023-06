LE MESSE E PROCESSIONI DEL CORPUS DOMINI A PREMANA, TACENO E PASTURO

Data pubblicazione 11 Giugno 2023

VALSASSINA – La festa del Corpus Domini o “Corpo del Signore” è una tra le più importanti feste di precetto della cristianità che conclude il ciclo del periodo pasquale. Con il Corpus Domini si onora uno dei grandi misteri della fede della religione cristiana: la presenza del corpo di Cristo nell’ostia consacrata. Infatti, questa festa viene anche chiamata solennità del Santissimo Corpo e del Sangue di Gesù.

Con questa festa si fa esplicito richiamo alla cena del Giovedì Santo, quando Gesù istituì l’eucarestia alla presenza degli apostoli e, per la prima volta, trasformò il pane nel suo corpo. Eppure, la prima ufficiale celebrazione del Corpus Domini, risale al 1247 a Liegi, in Belgio, grazie all’intercessione della Beata Giuliana di Retine, che perorò la sua causa per decenni, ottenendo nel 1246 l’approvazione ufficiale per istituire il festeggiamento dedicato al miracolo dell’Eucarestia. Infine, il papa Urbano IV, con bolla Transiturus dell’11 agosto 1264, estese la solennità a tutta la Chiesa.

UP PREMANA E PAGNONA

A Premana, la messa solenne alle ore 10.00, presieduta dal parroco don Matteo Albani. Al termine della messa si svolgerà la processione Eucaristica del Corpus Domini. I fedeli accompagnino Gesù, presente nell’Eucaristia, secondo le indicazioni dei volontari del servizio d’ordine. La preghiera, il canto, il silenzio e un comportamento composto e ordinato esprimano il nostro rispetto, la nostra adorazione e la nostra lode al Mistero Eucaristico. Dopo la Processione Eucaristica il gruppo giovani organizza un aperitivo insieme sulla terrazza del cügi per autofinanziare la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona.

CP MADONNA DELLA NEVE

Alle ore 20.00 Processione del Corpus Domini a Taceno partendo dalla chiesa parrocchiale

CP MARIA REGINA DEI MONTI

La Messa e la processione del Corpus Domini sarà a Pasturo – Chiesa di s. Eusebio. La messa sarà concelebrata da don Antonio Fazzini 55°, don Lucio Galbiati 45°, don Gianmaria Manzotti 5° che ricordano l’ anniversario di ordinazione sacerdotale. A seguire Processione eucaristica. Presterà servizio il Corpo bandistico di Pasturo. Sono invitati i bambini della Prima Comunione con le loro tuniche.