L’AVIS DI INTROBIO PREMIA I DONATORI: CON 109 VINCENZO VOLPE È ‘SMERALDO’. E PER GLI STUDENTI TORNANO LE BORSE DI STUDIO

Data pubblicazione 12 Giugno 2023

TACENO – Tradizionale appuntamento con le benemerenze per il gruppo Avis di Introbio. Oltre 150 sostenitori hanno partecipato alla serata conviviale, occasione anche per incontrare il direttivo guidato dal capogruppo Michele Buzzoni e composto da Monica Lombardini, Alessia Acquistapace, Elena Galbani, Noemi Costadoni, Loretta Schiavetti, Fabio Baruffaldi, Cesare Tantardini e Marco Baruffaldi.

L’occasione è stata utile per conoscere nel dettaglio le attività portate avanti con scuole e oratori, e progetti quali le borse di studio per gli studenti più meritevoli (a fondo pagina la locandina con tutti i dettagli).

A fare il punto della situazione provinciale è intervenuto invece il presidente della comunale di Bellano, di cui la sezione introbiese fa parte, Mario Bernasconi, che ha fatto memoria degli inizi elogiando come in questi decenni la donazione del sangue in Valsassina e sul Lario orientale sia progredita speditamente riconoscendo al territorio un ruolo chiave nel rifornire di sangue anche le aree più popolose della Lombardia.

Infine le benemerenze. Tra tutti i 244 avisini del gruppo di Introbio spicca l’oro con smeraldo consegnato a Vincenzo Volpe (nella foto di copertina) che ha raggiunto le 109 donazioni.

Oro con rubino (30 anni di iscrizione o 75 donazioni) per Cesare Tantardini, Flavio Pigazzi, Virginio Galperti, Marco Bergamini e Fabio Baruffaldi.

A seguire, 25 gli avisini premiati con l’oro e che dunque hanno tagliato il traguardo dei 20 anni o delle 50 donazioni, e 48 le medagliette in argento dorato conferite ai donatori da dieci anni o per almeno 36 donazioni.

C.C.