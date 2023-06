MORTE DEL PICCOLO LIAM: OMICIDIO O ASSOLUZIONE, DECIDE LA CASSAZIONE

Data pubblicazione 15 Giugno 2023

BALLABIO – La Procura generale della Corte d’Assise di Milano ha impugnato la sentenza dello scorso 22 marzo, che aveva assolto Aurora Ruberto, madre del piccolo Liam morto il 15 ottobre 2015 a Ballabio a soli 28 giorni.

Una vicenda travagliata a livello giudiziario che si è trascinata per otto anni tra richieste di archiviazione da parte della Procura di Lecco, impugnazioni, imputazione coatta e processi prima in Corte d’Assise a Como, poi in Corte d’Assise d’Appello a Milano. I genitori …