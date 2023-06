AKSEL ARTUSI RIPONE GLI SCI DA FONDO. INIZIA LA STAGIONE DELLO SKIROLL, CON I MONDIALI “VICINISSIMI”

Data pubblicazione 19 Giugno 2023

PRIMALUNA – La stagione dello Skiroll è cominciata nell’ultimo fine settimana con la Coppa Italia a Trieste: per Aksel Artusi – come già anticipato – l’impegno con gli skiroll sarà prettamente di preparazione per la stagione invernale, con poche e mirate gare durante l’estate.

La rinuncia dell’ultimo minuto da parte dell’Estonia ai mondiali di agosto, con l’Italia che ne ha preso l’organizzazione (Lazzate e Lissone come località prescelte per le competizioni iridate) lascia più di una porta aperta a una partecipazione a qualche gara, non essendo così l’atleta di Primaluna vincolato a trasferte di due o tre settimane consecutive.

RedSpo

.

IMMAGINI

In copertina Aksel ripone i suoi “attrezzi da lavoro” invernali, in pagina mentre controlla quelli estivi forniti dalla locale Ski Way di Introbio.