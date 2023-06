VALSASSINA PASS: PER L’ESTATE BIGLIETTO UNICO TRENO+BUS

Data pubblicazione 23 Giugno 2023

LECCO – Accordo tra Regione Lombardia, Trenord e Arriva per raggiungere la Valsassina con un biglietto unico che comprende il viaggio in treno da tutte le stazioni ferroviarie della Lombardia e il tragitto bus da Lecco, Varenna o Bellano. La comodità è il tagliando integrato mentre il costo andata/ritorno di 14 euro non si allontana dalle tariffe già in vigore.

“La Valsassina potrà essere visitata in una nuova modalità grazie alla bigliettazione integrata con il Valsassina PASS. Sono particolarmente lieto che queste iniziative sviluppate in maniera sperimentale – interviene il sottosegretario regionale Mauro Piazza – oggi divenga prassi consolidata con la collaborazione di tanti attori per vivere tutto il nostro territorio dal lago fino alla montagna”.

La promozione a tariffa unica di 14 euro varrà per tutta l’estate per un biglietto di andata e ritorno, valido da tutte le stazioni della Lombardia a Lecco, Varenna o Bellano e un viaggio in bus Arriva di andata e ritorno sulle linee D21 Bellano-Esino, D25 Bellano-Avano, D26 Bellano-Vendrogno, D27 Bellano-Premana, D35 Lecco-Premana (Lecco, Barzio, Taceno Premana). Sarà gratis per i ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano con i titolari del biglietto.