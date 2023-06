CRONACA, 50ENNE CADE ALL’ANELLO DEL MONTE MUGGIO

Data pubblicazione 26 Giugno 2023

CASARGO – Intervento nel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 giugno, per la Stazione di Stazione Valsassina Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. I tecnici sono stati attivati dalla centrale per una donna di 50 anni scivolata sul sentiero in zona Sant’Ulderico, lungo l’anello del Monte Muggio. Ha riportato la sospetta distorsione di una caviglia.

Prima è stata raggiunta dai soccorritori, valutata nella parte sanitaria e trasportata in barella fino al parcheggio di Giumello, dove c’era l’ambulanza di Soccorso Centro Valsassina, che ha provveduto a trasportare l’infortunata in ospedale. L’intervento ha coinvolto una decina di soccorritori ed è durato tre ore circa.