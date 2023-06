1° LUGLIO A CASARGO: IL BENVENUTO ALL’ESTATE FRA FEDE E ‘APERITSTREET’

Data pubblicazione 30 Giugno 2023

CASARGO – Il primo sabato di luglio si tiene la festa dedicata a Sant’Ulderico, un appuntamento ancora oggi molto sentito soprattutto dagli abitanti della frazione di Indovero, che ha come teatro un luogo evocativo e apotropaico, frequentato da migliaia di anni ed impresso nella memoria degli abitanti del luogo attraverso leggende che si tramandano di generazione in generazione, Sant’ Ulderico è appunto uno dei fratelli eremiti della Valsassina e del Lario.

LaMessa verrà celebrata alle 11.15; successivamente, grazie all’Associazione locale “Le nostre radici” e grazie all’opera dei volontari di Ortighera, ci sarà il pranzo in compagnia. Appuntamento quindi in loco alle 11.15, per l’occasione è organizzato il servizio navetta con partenza alle 8:20 dal piazzale del Municipio e successive fermate a Indovero e Narro.

Mentre alla sera Casargo torna in cerca del successo della prima edizione l’Aperistreet, manifestazione itinerante tra le vie del centro che per l’occasione si trasformeranno con appetitosi angoli con ambientazione a tema, in cui gli esercenti proporranno aperitivi molto particolari. A far da cornice a questo aperitivo collettivo di inizio estate tanta musica, il gran finale sarà a cura della Pro loco di Casargo che nell’area manifestazioni presenterà una cena a tema Far West.

“Non sono mancati originalità ed estro agli esercenti – commenta Monica Adamoli, consigliere comunale di Casargo – verranno proposti cinque diversi aperitivi, ognuno potrà scegliere la tappa, o le tappe come suggeriamo – scherza Monica – si va da un omaggio ai sapori del territorio tra lago e monti con selezione di produzioni a KM zero, ad un aperitivo dell’altro mondo ad ambientazione spaziale. Si potrà proseguire con l’aperitivo dei folletti che per l’occasione lasceranno il sasso Dragone per scendere in paese, e fare in seguito una sosta in fattoria per gustare sfiziosi panini e tanta birra. Sarà possibile saggiare anche il calore della Spagna con i sapori della penisola iberica, paella, tapas e sangria a volontà”.

“Una bella manifestazione che fa del suo punto di forza la sinergia tra esercenti, Pro Loco e Amministrazione comunale per confezionare un evento che pur nella sua semplicità ci auguriamo possa regalare qualche ora di spensieratezza a tutti” conclude Antonio Pasquini – sindaco di Casargo.