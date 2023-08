PRIMALUNA: NUOVI POSTI AUTO A SERVIZIO DI TENNIS, MANEGGI E CICLABILE

Data pubblicazione 1 Agosto 2023

PRIMALUNA – Sono iniziati i lavori per un nuovo parcheggio a Primaluna in via Carale, vicino all’area camper. Su tale area, da tempo piuttosto degradata, verranno realizzati 28 nuovi posti auto e 4 stalli per motocicli. Il tutto, in un contesto che prevedrà un apposito marciapiede, illuminazione pubblica e arredo urbano con panchine e piantumazione di alcune essenze che daranno continuità visiva al filare già esistente nell’area camper.

L’opera, di un costo complessivo di circa 100.000 euro, è stata appaltata all’impresa Valpozza sas di Lecco. “Un’altra importante opera – spiegano dal Comune di Primaluna – a servizio delle strutture e infrastrutture ludico sportive presenti nella zona (parco giochi, centro tennis, pista ciclabile, maneggi) che rendono l’area sempre più apprezzata da residenti e turisti”.