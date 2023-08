Data pubblicazione 8 Agosto 2023

Ho visto il corteo, colorato e chiassoso, del Summer Pride di Rimini, che non voglio commentare per evitare polemiche. In particolare un cartello, non molto grande a dire il vero, agitato a ritmo da un’angelica ragazza mi ha colpito; c’era scritto “tette libere”.

Ma libere da chi o da che cosa? Dai reggiseni? Quindi libere e al vento? Ma i reggiseni non erano già stati bruciati in …