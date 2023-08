SEGNALAZIONE: “CICLABILE SENZA I CESTINI PER GLI ESCREMENTI DI CANE”

Data pubblicazione 22 Agosto 2023

Buongiorno a tutti, sono anni ormai che faccio passeggiate sulla nostra splendida ciclopedonale, a volte in compagnia di mio figlio a volte dei miei cani.

In questi giorni di vacanza poi sono stata più assidua; anche io mi sono spesso scandalizzata dei sacchetti di pattume abbandonati sul ciglio, mi sono arrabbiata anche per gli escrementi di cane non raccolta, ma la cosa che però ho notato è l’assenza di cestini di raccolta.

Pensare che le persone, dopo aver raccolto, si portino il pattume a casa non è solo ingenuo, ma anche stupido.

Non penso ci siano scuse a questa mancanza di riguardo per il proprio territorio. E, vista la situazione, non c’è alcun diritto di lamentarsi qualora non venissero usati gli appositi cestini di raccolta.

Ps: l’unico cesto rilevato è quello in prossimità della cascata.

Lettera firmata