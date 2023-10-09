PASTURO: CONSIGLIO COMUNALE MERCOLEDÌ SERA

PASTURO – Il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana invita la cittadinanza alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica per il giorno mercoledì 11 ottobre alle 21 nell’aula consiliare del Municipio in piazza Vittorio Veneto.
Questo l’ordine del giorno:
1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2) RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 16/08/2023 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”
3) RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 05/09/2023 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025”
4) APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO TRIENNIO 2024/2026.
5) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025
6) APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024
7) COMUNICAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO L. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019, ART. 1 COMMA 29 (LEGGE DI BILANCIO 2020) – ANNO 2023
8) COMUNICAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO L. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021, ART. 1, COMMI 407 – 414 (LEGGE DI BILANCIO 2022) – ANNO 2023
9) COMUNICAZIONI DEL SINDACO